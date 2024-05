Daisy Ridley ujawnia, jak stres i presja związana z Gwiezdnymi Wojnami spowodowały jej problemy zdrowotne 0

Daisy Ridley szczerze opowiedziała o wpływie, jaki bycie częścią serii Gwiezdne Wojny miało na jej zdrowie, w tym o problemach zdrowotnych. Aktorka widziała, jak jej kariera nabrała rozpędu w roli Rey w Przebudzeniu Mocy, ale jako stosunkowo nieznana wówczas aktorka stwierdziła, że ​​stres związany z rolą i presja związana z prowadzeniem nowej trylogii z serii były wielkie.

fragment plakatu filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

Podczas gdy Ridley przygotowuje się do powrotu do roli Rey w nowym filmie z uniwersum Gwiezdnych Wojen, w niedawnym wywiadzie dla The Times aktorka opowiedziała o swoich wątpliwościach i obawach, jakie miała, gdy początkowo objęła tę rolę.

O Boże! Zasadniczo to było nieszczelne jelito. Po prostu byłam wyczerpana. Nigdy tyle nie podróżowałam ani nie brałam udziału w spotkaniach prasowych, a moje ciało radzi sobie ze stresem w bardzo fizyczny sposób, więc moje wnętrzności manifestowały emocjonalnie na podróżowanie po świecie. Ludzie witający się ze mną na ulicy, a ja pytający: Co się dzieje?. I martwienie się. O cholera, czy to powinnam być ja? lub Czy jestem wystarczająco dobra? I naprawdę poczułam, że jestem w tym filmie dopiero przy trzecim epizodzie, Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Wtedy pomyślałem: OK, zostałam wybrana nie bez powodu. Ale trwało to długo. To było bardzo intensywne.

wyjawiła Daisy Ridley

Chociaż jej pierwotne przybycie do serii stało pod znakiem zapytania, jej nowe pojawienie się w sadze Gwiezdne Wojny będzie dla aktorki zupełnie innym doświadczeniem. Akcja filmu, który nie ma jeszcze tytułu, będzie rozgrywać się 15 lat po wydarzeniach z Skywalkera Odrodzenie i przedstawia Rey nadzorującą ponowne ustanowienie zakonu Jedi. Tym razem Ridley wyraźnie czuje, że jest więcej niż zdolna do kontynuowania swojej przygody z serią, ponieważ pozbyła się obaw, które żywiła we wczesnych latach pełnienia tej roli.

