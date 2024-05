Dwayne Johnson informuje o oknie produkcyjnym ''Moany'' 0

Dwayne Johnson udostępnił nowe informacje odnośnie nadchodzącego aktorskiego filmu Disney’a Moana. Aktor zdradził na kiedy planowane jest rozpoczęcie produkcji.

''Vaiana: Skarb oceanu''

Zdjęcia do Moany rozpocząć mają się jeszcze w tym roku, jesienią. Jest to dość rozbieżny termin, bowiem ekipa może wejść na plan we wrześniu, ale i dopiero w grudniu.

Johnson w swoich mediach społecznościowych udostępnił także wideo, na którym aktor przygotowuje się w kabinie nagraniowej do roli Maui.

Data premiery Moany obecnie wyznaczona jest na 10 lipca 2026 roku. Pierwotnie był to czerwiec 2025 roku, jednak została ona przesunięta właśnie z powodu opóźniającej się produkcji. Aktorską adaptację animacji znanej u nas jako Vaiana: Skarb oceanu wyreżyseruje Thomas Kail.

Przed premierą filmu live action Disney wypuści do kin sequel Vaiany, który napisał i wyreżyserował David G. Derrick Jr.. Johnson również zaangażowany jest w tą produkcję. Ponownie udzieli on głosu Maui’emu, a Auli'i Cravalho jeszcze raz podłoży głos pod główną bohaterkę Moanę.

Oryginał wyreżyserowali Ron Clements i John Musker. Film odniósł nie tylko sukces komercyjny zarabiając ponad 680 milionów dolarów, ale także zebrał pozytywne recenzje krytyków i dwie nominacje do Oscara, w tym dla najlepszego filmu animowanego i najlepszej oryginalnej piosenki.

Źrodło: ComingSoon, Twitter