Theo James z angażem w nowym filmie Davida Mackenziego 0

Znany w ostatnim czasie z hitowych seriali brytyjski aktor Theo James, tym razem otrzymał angaż w filmie. Zagra on w nowym projekcie Davida Mackenzie, filmowca mającego na swoim koncie Aż do piekła oraz Król wyjęty spod prawa.

Theo James, ''Biały Lotos''

James dołączył do Aaron Taylor-Johnson, który jako pierwszy otrzymała angaż w tym projekcie, a nosi on tytuł Fuze. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się na początku lipca. Scenariusz napisał Ben Hopkins.

Fuze to film o zuchwałej kradzieży. Jego fabuła wyjdzie od odkrycia na londyńskim placu budowy dużego niewybuchu z czasów II wojny światowej. To wywołało masową ewakuację, a spowodowany tym chaos stał się idealną przykrywką do napadu.

Producentami filmu są Gillian Berrie dla Sigma Films oraz Sebastien Raybaud i Callum Grant dla Anton.

Data premiery Fuze nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Deadline