Adria Arjona gwiazdą adaptacji "Criminal" - powieści graficznej Eda Brubakera

Adria Arjona wystąpi w nadchodzącej telewizyjnej adaptacji hitowej powieści graficznej Eda Brubakera Criminal.

Arjona dołącza do serialu i wystąpi u boku ogłoszonego wcześniej Richarda Jenkinsa w roli Grety, wrednej złodziejki i kierowcy samochodów o ostrym języku oraz owdowiałej matki Angie.

Ryan Fleck i Anna Boden wyreżyserują pierwsze cztery odcinki nadchodzącego serialu. Obecnie nie są dostępne pozostałe informacje dotyczące castingu ani nie podano jeszcze żadnych informacji o premierze.

Co wiemy o "Criminal"?

Wydany pierwotnie w 2006 roku, Criminal to seria komiksów publikowana pierwotnie przez Marvel Comics, a obecnie wydawana przez Image Comics. Jest to jeden z najbardziej cenionych komiksów kryminalnych dwudziestego pierwszego wieku, zdobywca sześciu nagród Eisnera i dwóch nagród Harveya, w tym dla najlepszego scenarzysty i najlepszej nowej serii. Prawdziwy tryumf niezawodnego duetu twórców – Eda Brubakera i Seana Phillipsa – w których imponującym dorobku znajdują się także takie tytuły jak The Fade Out (Zaćmienie), Fatale, Velvet, Incognito i Sleeper.

Seria przedstawia samodzielne historie skupiające się na różnych postaciach, z których wszystkie dorastały w fikcyjnym centrum miasta, często odwiedzają ten sam bar i mają wspólną historię dorastania w świecie przestępczym.

Źrodło: Deadline/Mucha Comics