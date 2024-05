Camila Morrone na pokładzie 2. sezonu serialu "Nocny recepcjonista" 0

Camila Morrone dołącza do drugiego sezonu Nocnego recepcjonisty. Aktorka została obsadzona w jednej z głównych ról.

kadr z filmu "Marmalade"

Morrone dołącza do Toma Hiddlestona, który w nowym sezonie ponownie wcieli się w rolę Jonathana Pine’a. Aktorka jest najbardziej znana z roli w serii Daisy Jones & the Six emitowanym przez Prime Video. Za rolę Camili Alvarez-Dunn Morrone otrzymała nominację do nagrody Emmy dla najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu lub filmie limitowanym. Morrone pojawiła się także w Marmalade z 2024 r. i Gonzo Girl z 2023 r.

W kwietniu 2024 roku Nocny recepcjonista otrzymał zamówienie na dwa sezony od BBC i Amazona, przy czym ten ostatni zastąpił AMC. Twórca serialu David Farr powraca, aby napisać serial, a produkcją pokieruje Stephen Garrett. Georgi Banks-Davies wyreżyseruje sezon 2, zastępując reżyserkę sezonu 1, Susanne Bier.

Zdjęcia do drugiego sezonu serialu, opartego na postaciach stworzonych przez Johna le Carré, rozpoczną się jeszcze w tym roku, osiem lat po finale pierwszego sezonue. Sezon drugi będzie wykraczał poza oryginalną książkę le Carré.

O czym jest serial?

Pierwszy sezon Nocnego recepcjonisty wyemitowano w lutym 2016 r. Serial opowiada historię Jonathana Pine’a, kierownika nocnego luksusowego hotelu zwerbowanego przez grupę zadaniową Ministerstwa Spraw Zagranicznych do pomocy w dochodzeniu w sprawie handlarza bronią Richarda Ropera. Doceniony przez krytyków serial szpiegowski zdobył dwie nagrody Emmy, w tym za reżyserię Bier i kompozycję muzyczną Victora Reyesa.

Źrodło: Deadline