Clooney i Pitt jako spece od ''tuszowania'' w zwiastunie filmu ''Wolfs'' 0

Po wczorajszym teaserze dziś mamy dla Was obiecany pełny zwiastun Wolfs, nowego filmu powstałego dla Apple. W rolach głównych wielkie hollywoodzkie gwiazdy – George Clooney i Brad Pitt.

Clooney wciela się w profesjonalistę w tuszowaniu nielegalnych występków, który pracuje dla mafii. Zostaje wynajęty do zatuszowania głośnego przestępstwa. Szybko jednak okazuje się, że to samo zlecenie otrzymał drugi ’’naprawiacz’’ (w tej roli Pitt). Dwa '’samotne wilki'’ zmuszone zostają do współpracy. Jednak sprawy szybko wymykają im się spod kontroli w sposób w jaki żadne z nich się tego nie spodziewało.

Reżyserem filmu Wolfs jest człowiek odpowiedzialny za trylogię Spider-Mana z Tomem Hollandem w tytułowej roli – Jon Watts. Angaże w obrazie otrzymali także Austin Abrams, Amy Ryan i Poorna Jagannathan.

Za powstanie Wolfs odpowiada Apple Original Films jednak dystrybucją kinową filmu zajmie się Sony. Po emisji kinowej Wolfs będzie transmitowany strumieniowo w Apple TV+.

Film zadebiutuje w kinach 20 września 2024 roku. Data premiery w streamingu nie jest jeszcze znana.

Clooney i Pitt wystąpili już wcześniej w kilku produkcjach. Zagrali w trylogii Ocean's, a ich ostatnim wspólnym projektem był kryminał Tajne przez poufne.

Źrodło: Sony Pictures Entertainment