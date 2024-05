Oto Tom Bombadil w 2. sezonie serialu ''Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy'' 0

Cały czas trwają prace nad drugim sezonem serialu Amazona Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Za pośrednictwem magazynu Vanity Fair w sieci zadebiutowały zdjęcia, na których widzimy jak Rory Kinnear będzie prezentował się jako Tom Bombadil.

Tom Bombadil zamieszkiwał Stary Las w Trzeciej Erze. J.R.R. Tolkien nigdy w swoich książkach nie określił jakiej rasy jest on przedstawicielem. W Drużynie Pierścienia pomógł on uratować hobbitów przed niebezpieczeństwem. Była to tajemnicza, aczkolwiek niezwykle potężna postać, która co ciekawe mogła założyć Pierścień bez konsekwencji w postaci stania się niewidzialnym. Co więcej w momencie, w którym Frodo założył go na swoją dłoń, Tom nadal go widział. Pierścień nie miał wpływu na Bombadila, a on sam był jedną z najstarszych istot w królestwie.

Poniżej wspomniane fotografie:

Pomimo swojej obecności w książkach Bombadil został wycięty z trylogii Petera Jacksona Władca Pierścieni i filmu animowanego Ralpha Bakshiego z 1978 roku.

W drugim sezonie doświadczymy powrotu Saurona. Wyrzucony przez Galadrielę bez armii i sojuszników, wschodzący Czarny Pan musi teraz polegać na własnej przebiegłości, aby odbudować swoje siły i nadzorować utworzenie Pierścieni Mocy, które pozwolą mu związać wszystkie narody Śródziemia swoją złowrogą wolą.

W obsadzie 2. sezonu powracają m.in. Morfydd Clark jako Galadriela, Robert Aramayo jako Elrond, Ismael Cruz Córdova jako Arondir, Owain Arthur jako Durin IV, Cynthia Addai-Robinson jako Míriel, Maxim Baldry jako Isildur i Charlie Vickers jako Sauron. Dołączyli Kinnear, Stuart Bowman, Selina Lo, Tanya Moodie, Will Keen, Nicholas Woodeson i Ciarán Hinds. Twórcami serialu są J.D. Payne i Patrick McKay.

Premiera nowych epizodów serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy 29 sierpnia tego roku na Prime Video.

Źrodło: Vanity Fair