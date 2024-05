Nowe nazwiska w obsadzie ''Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery'' 0

Po wczorajszym ogłoszeniu dwójki pierwszych aktorów, którzy dołączyli do Daniela Craiga w trzecim filmie z serii '’Na noże'’, dziś poznaliśmy kolejne trzy angaże.

Kerry Washington, serial ''Skandal''

Do obsady Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery dołączyli Kerry Washington, Andrew Scott i Glenn Close. Role obojga jak możecie się domyślać nie zostały ujawnione. Dołączyli oni do Cailee Spaeny i Josha O'Connora. Ten ostatni ma sportretować kluczową postać, to jedyne co wiemy.

Washington kojarzyć możecie z filmu fantasy Netflixa Akademia Dobra i Zła. Zagrała także w serialu ABC Skandal, za który otrzymała nominacje do Złotych Globów. Wcieliła się także w Alicję Masters w dwóch filmach z serii Fantastyczna czwórka. Z kolei Scotta kojarzyć możecie z serialu Współczesna dziewczyna oraz filmu 1917. Z kolei Close ma swoim koncie wiele filmowych ról, jedną z ostatnich jest udział w filmie Netflixa Misja Stone.

Trzecią część ponownie napisze i wyreżyseruje Rian Johnson. Fabularne szczegóły projektu oczywiście nie są znane. Z pewnością jednak poznamy kolejne tajemnicze morderstwo, które Blancowi przyjdzie rozwiązać.

Premiera filmu na Netflix w 2025 roku.

Ostatni raz widzowie widzieli Benoita Blanca w 2022 roku w filmie Glass Onion: Film z serii "Na noże", w którym detektyw powraca, by odsłonić kolejne warstwy w zupełnie nowym kryminale. W sequelu nieustraszony detektyw przebywa w luksusowej prywatnej posiadłości na greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, to tylko pierwsza z wielu zagadek, a wśród nich jest oczywiście morderstwo.

Źrodło: Deadline