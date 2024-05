Zarówno Sapochnik, jak i Ryan Condal byli showrunnerami pierwszego sezonu spin-offu serialu HBO Gry o tron, Ród smoka. Sapochnik, który wyreżyserował także kilka odcinków wspomnianych produkcji, opuścił serial po pierwszym sezonie, pozostawiając Condala jako jedynego showrunnera drugiego sezonu.

W rozmowie z Variety Smith powiedział o odejściu Sapochnika.