Zwiastun 3. sezonu "The Bear" zapowiada chaotyczny powrót dramatu FX 0

Pełny zwiastun trzeciego sezonu The Bear jest już dostępny i zapowiada powrót do chaotycznej kuchni, podczas próby zdobycia gwiazdki Michelin.

baner promujący serial "The Bear"

Najnowszy zwiastun zapowiada powrót do sytuacji, w której fani zakończyli sezon 2. Restauracja The Bear jest oficjalnie otwarta, a obecnie stara się wyrobić sobie markę restauracji odnoszącej sukcesy. Zwiastun przedstawia listę niepodlegających negocjacjom, którą Carmy (Jeremy Allen White) przygotował dla grupy, co wydaje się prowadzić tylko do jeszcze większej dysfunkcji.

Premiera trzeciego sezonu The Bear zaplanowana jest na 27 czerwca na platformie Hulu i będzie składać się z dziesięciu nowych odcinków. W komediodramacie występują także Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson i Matty Matheson. Dalsze szczegóły dotyczące fabuły trzeciej części i nowych postaci pozostały tajemnicą. Oczekuje się, że Edebiri wyreżyseruje jeden z odcinków trzeciego sezonu, który będzie jej debiutem reżyserskim. Producentami wykonawczymi są Christopher Storer, Joanna Calo, Hiro Murai, Nate Matteson i Josh Senior.

Przed powrotem serialu stacja FX przedłużyła już produkcję na czwarty sezon. Nastąpiło to po tym, jak serial zdobył ostatnio wiele nagród, w tym trzy Złote Globy i trzy nagrody SAG.

Źrodło: Deadline