Reżyser "Blue Beetle" zajmie się adaptacją gry "Just Cause"

Po wyreżyserowaniu zeszłorocznego filmu Blue Beetle dla DC Studios Ángel Manuel Soto w końcu znalazł swój kolejny duży projekt reżyserski w postaci długo opóźnionego filmu Just Cause.

Soto został zatrudniony do wyreżyserowania aktorskiego filmu Just Cause dla wytwórni Universal Pictures, opartego na serii przygodowych gier akcji Square Enix. Przed Soto kilku reżyserów próbowało swoich sił w tworzeniu adaptacji filmowej. Najnowszą wersję projektu produkują zespół Kaskadera, David Leitch i Kelly McCormick, za pośrednictwem swojego 87North.

O czy jest Just Cause?

W grze Just Cause wcielamy się w agenta ściśle tajnej, amerykańskiej agencji rządowej, który działa w republice San Esperito. Cel? Dokonać zamachu stanu i obalić skorumpowane władze, które prawdopodobnie gromadzą broń masowego rażenia. Każde działania mogą zdecydować o wojnie i pokoju na całym świecie.

Producentem wykonawczym adaptacji filmowej będzie Dan Jevons, a producentami Story Kitchen będą Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg i Timothy I. Stevenson. Do nadzorowania projektu wyznaczono Maxa Jacoby’ego, Ryana Jonesa i Tony’ego Ducreta.

Oprócz filmu Just Cause Soto pracuje obecnie także nad innym głośnym filmem akcji zatytułowanym The Wrecking Crew.

