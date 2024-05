Zobaczcie zwiastun filmu "Lekcje tolerancji" - komedii o ludzkich przywarach 0

Lekcje tolerancji to eksplodująca złośliwym humorem komedia o przeuroczej rodzinie, której uporządkowane życie wywraca się do góry nogami, gdy trafia do niej pewien młody człowiek. To półtorej godziny śmiechu z samych siebie!

Nadia to nauczycielka w prowincjonalnej szkole, która w szczytnej idei europejskiej integracji widzi szansę na poprawienie bytu swojej rodziny. Namawia męża i dzieci, by zgłosili się do rządowego programu „Lekcje tolerancji”, co ma im przynieść wymierne finansowe korzyści.

Zgodnie z założeniami całego przedsięwzięcia na pewien czas ma z nimi zamieszkać aktywista społeczności LGBTQ+. Poszczególni członkowie rodziny reagują na Wasyla z dużą podejrzliwością i dystansem, ujawniając głęboko skrywane homofobiczne zapędy.

Mężczyzny to jednak nie zraża, bo jego głównym celem jest walka o akceptację i zrozumienie osób reprezentowanych przez niego mniejszości. Każdy kolejny dzień, który wspólnie spędzają, otwiera ich na siebie wzajemnie i przekonuje, że definiowanie innych wyłącznie przez pryzmat orientacji seksualnej mija się z celem. Obecność Wasyla wpływa na dynamikę rodzinnych relacji i ożywia uczucia, o jakich bohaterowie najwyraźniej dawno już zapomnieli.

Utrzymany w lekkim tonie, a przy tym pełen sarkazmu film Arkadija Nepytaliuka oparty jest na głośnej sztuce Igora Bilyca „Gay Parade”. To opowieść skupiona wokół tematów równości, dyskryminacji, empatii i lęku przed innością. Tematy te stają się jednak dla reżysera pretekstem do analizy życia rodzinnego i życzliwego podśmiewania się z ukraińskiego społeczeństwa i panujących w nim stosunków.

Komedia o ludzkich przywarach w kinach od 7 czerwca

Źrodło: Aurora Films