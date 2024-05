Netflix został pozwany za film "Rekiny w Sekwanie". Gigant wycofa film? 0

Francuski film Netflixa Rekiny w Sekwanie może zostać usunięty z serwisu niemal natychmiast po premierze, która nastąpi 5 czerwca 2024 roku. Scenarzysta pozwał streamera o kradzież pomysłu.

fragment plakatu filmu "Rekiny w Sekwanie"

Scenarzysta i reżyser Vincent Dietschy twierdzi, że film przypomina projekt Silure, nad którym zaczął pracować w 2011 roku. Czerpie inspirację zw Szczęk, czyli klasycznego hitu Stevena Spielberga o rekinie-zabójcy i obraca się wokół gigantycznego, mięsożernego suma, który sieje postrach na Sekwanie.

Dietschy wysunął teorię, że producenci film Sébastien Auscher i Edouard Duprey zdobyli informacje o jego pomyśle po tym, jak przedstawił go francuskiemu agentowi Laurentowi Grégoire’owi w 2014 roku. Następnie wśród innych producentów zaczęła krążyć dokumentacja deweloperska obejmująca od 2015 roku.

Pierwsza rozprawa odbędzie się 14 czerwca 2024 roku i ma wydać wyrok w sprawie wniosku prawnika żądający zawieszenie premiery filmu do czasu, aż do sądu trafi drugi pozew dotyczący oskarżeń o pasożytnictwo. W tym kontekście pasożytnictwo to termin opisujący sytuację, w której jedna strona podąża śladami wysiłków i know-how drugiej strony, aby czerpać korzyści ze swojego przedsięwzięcia bez konieczności uzyskiwania pozwolenia lub dokonywania płatności.

O czym jest film Rekiny w Sekwanie?

Lato 2024 roku. Paryż po raz pierwszy jest gospodarzem Mistrzostw Świata w Triathlonie. Genialna naukowczyni Sophia dowiaduje się od Miki, młodej działaczki na rzecz ochrony środowiska, że po Sekwanie pływa rekin. Aby uniknąć rozlewu krwi w centrum miasta, nie mają innego wyjścia, jak połączyć siły z Adilem, dowódcą rzecznej policji.

