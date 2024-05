Giancarlo Esposito pojawi się w filmie "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" 0

Po latach próśb marzenie fanów Marvel Cinematic Universe wreszcie się spełni. Giancarlo Esposito pojawi się w marvelowskim uniwersum. Co ciekawe zobaczymy go w kilku produkcjach. Najnowsze doniesienia są takie, że aktor wystąpi w widowisku Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat.

Giancarlo Esposito jakiś czas temu powiedział: Czy chcielibyście zobaczyć mnie grającego postać w filmie Marvela, która jest oryginalna, nowa i świeża? Zapamiętajcie więc moje słowa: stanie się to szybciej, niż myślicie. Teraz okazuje się, że aktor, który ma ponoć dostać swój własny serial w MCU, pojawi się także w widowisku kinowym o Kapitanie Ameryce.

Znaczna część filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat została nakręcona w 2023 roku przed strajkiem scenarzystów w Hollywood, który zatrzymał prace związane z ukończeniem produkcji. W tym czasie włodarze Marvel Studios uznali, że film mimo wszystko potrzebuje poprawek i w tym celu zatrudnili nowego scenarzystę – Matthew Ortona, który przygotował tekst potrzebny do dokrętek. Prawdopodobnie to właśnie on jest pomysłodawcą pojawienia się tajemniczego antagonisty, w którego wcieli się właśnie Giancarlo Esposito. Kto to będzie? Tego niestety jeszcze nie wiemy. Rąbka tajemnicy nie chce uchylić również sam aktor, który w trakcie Phoenix Fan Fusion 2024 powiedział:

MCU zapukało do moich drzwi i jest to rola, której się nie domyślisz. Najpierw będzie krótki teaser, a następnie serial.

Jest kilka możliwych postaci, w które mógłby się wcielić Esposito. Może jest to Osborn, a może Doktor Doom? Macie jakieś inne pomysły?

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat w kinach 14 lutego 2025 roku.

Źrodło: murphysmultiverse