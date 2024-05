Powstanie kontynuacja komedii "Jak romantycznie!" z Rebel Wilson 0

New Line Cinema tworzy kontynuację filmu Jak romantycznie! z 2019 roku, która nosić będzie tytuł Isn't It Scary.

fragment plakatu filmu "Jak romantycznie!"

April Prosser została zatrudniona do napisania scenariusza do filmu Isn’t It Scary, będącego kontynuacją komedii romantycznej Jak romantycznie! z Rebel Wilson w roli głównej.

Oczekuje się, że producentami filmu będą Todd Garner, Gina Mathews i Grant Scharbo. W tej chwili nie ujawniono członków obsady, nie jest jasne także, czy Wilson powtórzy swoją rolę. Fabuła pozostają na razie tajemnicą, choć oczekuje się, że będzie to meta-podejście do gatunku horroru.

Co wiemy o filmie "Jak romantycznie!"?

Nowojorska architekt Natalie (Rebel Wilson) robi wszystko, by w końcu doceniono ją w pracy, ale zamiast kreślić projekty drapaczy chmur, ciągle parzy komuś kawę i podaje kanapki. Jakby tego było mało, pewnego dnia zostaje napadnięta, a potem budzi się w szpitalu i odkrywa, że jej życie zamieniło się w komedię romantyczną, w której ona sama gra główną rolę.

Film zadebiutował w 2019 roku. Produkcja przy budżecie wynoszącym 31 milionów dolarów zarobił około 48,8 miliona dolarów w światowych kasach. Scenariusz napisali Eric Cardillo, Dana Fox i Katie Silberman.

Źrodło: Deadline