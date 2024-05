"Welcome To Derry": Bill Skarsgård ponownie wcieli się w rolę Pennywise’a 0

Znana twarz powraca, by terroryzować dzieci w Derry w stanie Maine. Bill Skarsgård zagra główną rolę i będzie producentem wykonawczym prequelu Max filmu To zatytułowanego Welcome To Derry (tytuł roboczy). Aktor powtórzy tytułową rolę Pennywise’a.

kadr z filmu "To"

W serialu wyprodukowanym przez Warner Bros. Television Skarsgård ponownie współpracuje z innymi kluczowymi postaciami serii filmów To, reżyserem obu projektów Andym Muschietti, producentem Barbarą Muschietti i współproducentem Jasonem Fuchsem, którzy wspólnie opracowali telewizyjną adaptację filmu klasyka horroru Stephena Kinga, a także innych producentów filmu, Roya Lee i Dana Lin. Andy Muschietti wyreżyseruje cztery odcinki dziewięcioodcinkowego serialu.

Akcja Welcome To Derry, osadzona w świecie To, stanowi rozwinięcie wizji ustanowionej przez reżysera Andy’ego Muschiettiego w filmach fabularnych, które zgromadziły na całym świecie łącznie 1,17 miliarda dolarów. Skarsgård dołącza do wcześniej ogłoszonej obsady Taylour Paige, Jovana Adepo, Chrisa Chalka i Jamesa Remara.

To ogłoszenie oznacza to Skarsgårda do uniwersum Kinga i ponowne spotkanie z WBTV po tym, jak zagrał w serialu Castle Rock emitowanym przez studio Hulu.

Andy Muschietti i Barbara Muschietti są producentami wykonawczymi za pośrednictwem swojej firmy produkcyjnej Double Dream wraz z Fuchsem, Bradem Calebem Kane’em, Davidem Coatsworthem, Skarsgårdem, Shelley Meals, Lee i Lin. Fuchs, który napisał scenariusz do pierwszego odcinka, i Kane są showrunnerami.

Źrodło: Deadline