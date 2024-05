Obsada ''Na noże 3'' powiększyła się o kolejne nazwisko 0

Do obsady trzeciego filmu Riana Johnsona z serii '’Na noże'’ dołączyła kolejna gwiazda. W kolejnej produkcji o rozwiązywaniu tajemniczego morderstwa weźmie udział Daryl McCormack.

Daryl McCormack, ''Powodzenia, Leo Grande''

Podobnie jak w przypadku większości obsady serii Na noże, jego rola na razie owiana jest tajemnicą. W tym tygodniu do filmu dołączyli także Andrew Scott, Kerry Washington i Glenn Close, a także Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Jeremy Renner, Mila Kunis i Daniel Craig, który ponownie wcieli się w Benoita Blanca.

McCormack jest najbardziej znany ze swojej roli w serialu BBC Peaky Blinders, w którym wcielił się w rolę Isaiaha Jesusa. Zagrał także w irlandzkiej telenoweli Fair City, występując w serialu przez 36 odcinków, co było jego debiutem aktorskim. W tym roku podziwiać będziemy go mogli w katastroficznym filmie Twisters.

Trzecią część ponownie napisze i wyreżyseruje Rian Johnson. Fabularne szczegóły projektu oczywiście nie są znane. Z pewnością jednak poznamy kolejne tajemnicze morderstwo, które Blancowi przyjdzie rozwiązać.

Produkcja Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ma się rozpocząć wkrótce. Film ukaże się w 2025 roku w serwisie Netflix.

Ostatni raz widzieliśmy Benoita Blanca w 2022 roku w filmie Glass Onion: Film z serii "Na noże", w którym detektyw powraca, by odsłonić kolejne warstwy w zupełnie nowym kryminale. W sequelu nieustraszony detektyw przebywa w luksusowej prywatnej posiadłości na greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, to tylko pierwsza z wielu zagadek, a wśród nich jest oczywiście morderstwo.

Źrodło: Variety