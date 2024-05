Postać Bronwyn nie pojawi się w 2. sezonie ''Władcy Pierścieni'' 0

Oficjalnie potwierdzony został brak w drugim sezonie serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy jednego z głównych bohaterów – postaci Bronwyn. Do swojej roli nie powróci irańska aktorka Nazanin Boniadi.

Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Cordova, ''Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy''

Wszystko to dlatego, że aktorka zdecydowała się na jakiś czas zrezygnować ze swojego zawodu. Boniadi niedawno opublikowała na swoim Instagramie post, w którym poinformowała o odejściu we wrześniu 2022 roku od aktorstwa, na rzecz skupienia się na projekcie #WomanLifeFreedom i bronieniu obywateli jej ojczyzny, którzy dla wolności ryzykowali wszystko łącznie z życiem. Dopiero niedawno powróciła do zawodu.

Jak sama napisała do powrotu przekonać ją może włącznie bardzo szczególny projekt. Ten właśnie znalazła. Jest nim A Mosquito in the Ear. To adaptacja włoskiej powieści graficznej autorstwa Andrei Ferraris i zarazem pełnometrażowy reżyserski debiut Nicoli Rinciari.

Bronwyn to ludzka uzdrowicielka i matka Theo oraz ukochana elfa Arondira. Mieszkała w wiosce Hordern. Wygląda więc na to, że w drugim sezonie nie będzie romantycznego wątku pomiędzy tą dwójką.

W drugim sezonie doświadczymy powrotu Saurona. Wyrzucony przez Galadrielę bez armii i sojuszników, wschodzący Czarny Pan musi teraz polegać na własnej przebiegłości, aby odbudować swoje siły i nadzorować utworzenie Pierścieni Mocy, które pozwolą mu związać wszystkie narody Śródziemia swoją złowrogą wolą.

Premiera nowych epizodów serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy 29 sierpnia tego roku na Prime Video.

Źrodło: The Hollywood Reporter