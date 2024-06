Zwiastun kolejnych odcinków ''Bridgertonów'' zapowiada wyjście na jaw wszelkich skrywanych tajemnic 0

Netflix zaprezentował zapowiedź drugiej części trzeciego sezonu serialu Bridgertonowie, w którym to widzowie mają odkryć skrywane dotąd przez bohaterów tajemnice.

fragment plakatu

Zapowiedź tak wielkiej wagi wiąże się z jeszcze większą tajemnicą. Stajemy więc przed pytaniem: czy warto zaryzykować wszystko w imię prawdy? Penelope postanawia wyjść za mąż, ukrywając prawdę o swym sekretnym życiu. Coraz to nowe spekulacje zmuszają ją jednak do podjęcia decyzji — pisać czy wieść żywot żony.

Na drugą część trzeciego sezonu, podobnie jak na pierwszą składają się cztery epizody. Jej premiera na Netflix już 13 czerwca.

Colin wraca z letnich podróży z nowym wyglądem i dużą dozą dumy. Ale jest zniechęcony, gdy zdaje sobie sprawę, że Penelope, jedyna osoba, która zawsze doceniała go takim, jaki jest, traktuje go chłodno. Chcąc odzyskać jej przyjaźń, Colin proponuje Penelope, że będzie jej mentorem w zakresie nabywania pewności siebie, co pomoże jej znaleźć męża w tym sezonie. Kiedy jednak jego lekcje zaczynają działać trochę za dobrze, Colin musi się zastanowić, czy jego uczucia do Penelopy są naprawdę przyjacielskie. Rosnąca obecność Penelopy w społeczeństwie sprawia, że coraz trudniej jest utrzymać jej alter ego Lady Whistledown w tajemnicy.

Źrodło: Netflix