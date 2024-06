Netflix ma wielką niespodziankę dla fanów gier. Serwis prezentuje krótką zapowiedź animowanego serialu Tomb Raider: Legenda Lary Croft, którego fabuła kontynuuje wydarzenia z popularnej trylogii gier wideo z serii '’Tomb Raider'’ zatytułowanej ’’Survivor’’, na którą składają się: '’Tomb Raider'', ’'Rise of the Tomb Raider’’ i '’Shadow of the Tomb Raider'’.