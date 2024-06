Colman Domingo w obsadzie serialu Netflix ''The Four Seasons'' 0

Nominowany do Oscara za rolę w historycznym dramacie Rustin, Colman Domingo otrzymał angaż w komediowej produkcji Netflix '’The Four Seasons'’. Ta odcinkowa seria swą fabułę oprze na filmie z 1981 roku Cztery pory roku.

Colman Domingi, ''Fear the Walking Dead''

Domingo otrzymał regularną rolę, a więc prawdopodobnie zobaczymy go we wszystkich odcinkach serialu, podobnie jak wcześniej ogłoszonych – Steve'a Carella i Tinę Fey. Szczegóły postaci w jakie wcieli się ta trójka trzymane są jeszcze w tajemnicy. Zdjęcia do serialu rozpocząć mają się jeszcze w tym roku.

The Four Seasons to pierwszy duży projekt telewizyjny Domingo od czasu, gdy w zeszłym roku Fear the Walking Dead zakończył 8-sezonową emisję, w którym grał on rolę Victora Stranda. Wkrótce będziemy mogli zobaczyć aktora w nadchodzącym filmie biograficznym o Michaelu Jacksonie w reżyserii Antoine’a Fuquy, w którym wcieli się w postać Josepha Jacksona.

The Four Seasons to najnowszy owoc współpracy firm Fey, Netflix i Universal Television. Fey jest współtwórcą wraz z Langiem Fisherem i Tracey Wigfieldem.

Oryginalna produkcja to bardzo ciepła komedia obyczajowa z błyskotliwymi dialogami o prawdziwej naturze przyjaźni, miłości i małżeństwa. Na takie pytania próbują odpowiedzieć sobie trzy zaprzyjaźnione pary małżeńskie, które wspólnie spędzają kolejne wakacje. Małżeństwa Jack i Kate Burroughs, Nick i Anne Callan oraz Danny i Claudia Zimmer spędzają razem kolejne wakacje o różnych porach roku wymieniając się doświadczeniami zdobytymi w międzyczasie. Ich ugruntowane zdanie na tematy małżeńskie burzy wiadomość, iż jedna z par postanowiła się rozwieść.

Źrodło: ComingSoon