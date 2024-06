Jak powstał film "Ciche miejsce: Dzień pierwszy"? Zobaczcie nowy materiał 0

Co się zdarzyło zanim potwory zaatakowały Ziemię? To okaże się w kinach już 28 czerwca 2024 roku. A dzisiaj zapraszamy Was do obejrzenia nowego materiału o wyczekiwanej produkcji Ciche miejsce: Dzień pierwszy.

Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Djimon Hounsou oraz Alex Wolff opowiadają o filmie:

Horror Ciche miejsce Johna Krasińskiego z 2018 roku przedstawił rodzinę Abbottów, która była zmuszona do życia w ciszy w swoim wiejskim domu na północy stanu Nowy Jork w przerażającej rzeczywistości opanowanej przez obce potwory, które polują na ludzi. Historia była kontynuowana w filmie Ciche miejsce 2 z 2021 roku.

Ciche miejsce: Dzień pierwszy, prequel serii, w którym zobaczymy, jak mieszkańcy Nowego Jorku, jednej z najgłośniejszych metropolii na świecie, radzili sobie, gdy okrutne stworzenia przybyły na Ziemię. Jak sugeruje tytuł, w filmie zobaczymy pierwszy dzień inwazji kosmitów. Nowa historia na podstawie pomysłu Krasińskiego jest zrealizowana przez scenarzystę i reżysera, Michaela Sarnoskiego . Nominowana do Oscara, Lupita Nyong’o wciela się w rolę Sam, kobiety, która przyjechała na wycieczkę do Nowego Jorku, kiedy przybywają potwory. Gdy wszystko przybiera zły obrót, na jej drodze spotyka Erica (Joseph Quinn). Z pewną wzajemną niechęcią para jest zmuszona do lawirowania i przetrwania w mieście.

Ciche miejsce: Dzień pierwszy w kinach od 28 czerwca 2024 roku.

Źrodło: Tylko Hity