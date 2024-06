Za scenarisz i reżyserię filmu odpowiadają John Francis Daley oraz Jonathan Goldstein, którzy współpracowali już na planie takich hitów jak Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, czy Spider-Man: Homecoming.

Czołem Kochani. Dzisiaj o magii liczb, ale też o moim ostatnim dniu zdjęciowym w Budapeszcie do filmu “Mayday”. Bo właśnie dziś – w wielkich emocjach, z radością, ale i zmęczeniem kończę prawie czteromiesięczną pracę przy tym fantastycznym projekcie. Dziękuję @skydance i @apple za to niezwykle wyróżnienie! I mam taką małą refleksję. Warto było nagrać (i przegrać) te 1200 self-tape’ów, zacisnąć zęby i nie poddawać się, aby teraz być w kalendarzówce numerem 3. Bo kiedy numerem jeden jest Ryan Reynolds, a numerem dwa Sir Kenneth Branagh , to chyba lipy nie ma?

brzmi wpis Marcina Dorocińskiego