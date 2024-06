Kate McKinnon i Andy Samberg dołączają do obsady remake'u klasyka ''Wojna państwa Rose'' 0

Klasyka gatunku Wojna państwa Rose w reżyserii Danny'ego DeVito po 35 latach od premiery doczeka się swojego remake’u. Odpowiada za niego Searchlight Pictures. Studio podało właśnie kolejne nazwiska, jakie dołączyły do obsady.

Michael Douglas, Kathleen Turner, ''Wojna państwa Rose''

Angaże w projekcie The Roses otrzymali Kate McKinnon (Szpieg, który mnie rzucił, Barbie) i Andy Samberg (Palm Springs). Ich role nie zostały ujawnione. Dołączyli oni do wcześniej ogłoszonych Olivii Colman i Benedicta Cumberbatcha, którzy wcielą się w główne postacie produkcji. Obsadę uzupełniają Ncuti Gatwa, Sunita Mani, Zoë Chao, Jamie Demetriou i Belinda Bromilow.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się jeszcze w tym miesiącu. Data premiery remake’a nie została jeszcze ustalona. Wszystko zależy od tego jak posuwać będą się prace produkcyjne.

Za kamerą The Roses stanie Jay Roach. Pracować będzie on na scenariuszu autorstwa Tony'ego McNamara. Ivy i Theo to z pozoru idealna, godna pozazdroszczenia para, których życie wyglądające z boku na szczęśliwe, wcale takie nie jest. Udane kariery zawodowe, wspaniałe dzieci, kwitnące życie seksualne – pod fasadą szczęśliwej rodziny kryje się zażarta rywalizacja i skryte urazy, który wybuchają z wielką mocą, gdy zrujnowane zostają zawodowe marzenia Theo.

Oryginalny film opowiadał o małżeństwie z 18-letnim stażem, które postanawia się rozwieść. Nie jest to jednak wcale proste. Żadne z nich bowiem nie chce zrezygnować z pięknego domu. Konflikt przeradza się w prawdziwą wojnę.

