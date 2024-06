Potomek legendarnego Don Kichota na misji w zwiastunie animacji ''Łowcy przygód'' 0

Monolith Films, polski dystrybutor argentyńskiej animacji Łowcy przygód prezentuje pełny zwiastun filmu, w którym to trójka nieustraszonych dzieciaków postara się uratować swoje ukochane miasteczko.

Alfonso Kichot, 11-letni spadkobierca legendarnego Don Kichota, podobnie jak jego przodek, posiada niezwykłą wyobraźnię. W świecie, w którym inni dostrzegają jedynie wiatraki, Alfonso staje do walki z olbrzymami, by ocalić swoje ukochane miasteczko przed niewidzialnym zagrożeniem. Gdy złowieszcza burza nadciąga nad La Manchę, a podejrzany biznesmen Carrasco kusi mieszkańców propozycjami nie do odrzucenia, Alfonso jako jedyny zauważa ukryte niebezpieczeństwo. Razem z niezłomnym Pancho i odważną Victorią, Alfonso wyrusza na misję, by pokonać potwora odpowiedzialnego za nadciągającą burzę i ocalić ich rodzinną La Manchę. Troje przyjaciół uczy się wzajemnej akceptacji i pokonuje własne ograniczenia. Ta pełna wyzwań podróż wystawia ich przyjaźń na próbę, podczas gdy Carrasco depcze im po piętach. Czy Alfonso, Pancho i Victoria zdołają odsłonić niecne zamiary Carrasco, nim będzie za późno?

Za scenariusz i reżyserię animacji odpowiada Gonzalo Gutierrez 'G.G.'. Film wejdzie do polskich kin 16 sierpnia.

