Evangeline Lilly odchodzi na emeryturę: Gwiazda MCU wydała oświadczenie

Gwiazda Marvel Cinematic Universe, Evangeline Lilly, odchodzi od aktorstwa, ujawniając w niedawnym poście w mediach społecznościowych, że w najbliższej przyszłości nie będzie już pracować.

kadr z filmu "Ant-Man i Osa"

W niedawnym poście na Instagramie Lilly udostępniła stary klip, na którym widać ją z 2006 roku podczas kręcenia hitowego serialu ABC Lost: Zagubieni. W klipie Lilly zostaje zapytana, gdzie chciałaby być za 10 lat i odpowiada, że ​​tak naprawdę wolałaby przejść na emeryturę. W poście na Instagramie potwierdziła, że ​​teraz kieruje się własną radą i odchodzi.

Jestem dzisiaj pełen radości i zadowolenia, kiedy realizuję swoją wizję. Chwała Bogu, jestem bardzo wdzięczna za moje błogosławieństwa. Odejście od tego, co wydaje się oczywistym wyborem (bogactwo i sława), może czasami wydawać się przerażające, ale wejście w swoją dharmę zastępuje strach spełnieniem. Być może pewnego dnia wrócę do Hollywood, ale na razie to jest moje miejsce.

Lilly jest najbardziej znana z występu w serialu Lost: Zagubieni, gdzie w popularnej serii serialu wystąpiła jako Kate Austen. Odgrywała także ważną rolę w Marvel Cinematic Universe, grając od 2015 roku rolę Hope van Dyne/Osy. Lilly ma na swoim koncie także role w docenionym przez krytyków filmie The Hurt Locker, czy serii filmów Hobbit i nie tylko.

Źrodło: ComingSoon