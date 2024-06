"Tylko my dwoje" to historia 200 tys. ofiar przemocy domowej - w kinach od 21 czerwca

Francuski dramat Tylko my dwoje to idealny materiał filmoteraupetyczny, który powinien zobaczyć każdy, kto był lub podejrzewa, że jest w toksycznej i niebezpiecznej relacji. W tym pełnometrażowym filmie poświęconym trudnemu tematowi przemocy domowej reżyserka śledzi historię związku Blanche (w tej roli świetna Virginie Efira) i jej męża Grégoire’a (Melvil Poupaud), od jego idyllicznych początków aż do jego tragicznego zakończenia.