Ujawniono liczbę odcinków oraz szczegóły fabuły 2. sezonu "The Last of Us"

Ujawniono liczbę odcinków drugiego sezonu The Last of Us. Twórcy zdradzili również nieco fabule nadchodzących epizodów.

kadr z serialu "The Last of Us"

Drugi sezon serialu HBO The Last of Us, którego premiera planowana jest na 2024 rok, będzie składał się z siedmiu odcinków. Chociaż jest o dwa odcinki krótszy niż pierwszy sezon, który składał się z dziewięciu epizodów, współtwórcy serialu Craig Mazin i Neil Druckmann zauważyli, że potencjalny trzeci sezon będzie znacznie dłuższy.

Materiał fabularny, który otrzymaliśmy z drugiej części gry, to znacznie więcej niż materiał fabularny z pierwszej części gry, więc od początku musieliśmy wymyślić, jak opowiedzieć tę historię na przestrzeni sezonów. Kiedy to robisz, szukasz naturalnych punktów przerwania i, jak to ustaliliśmy, w tym sezonie ten punkt nastąpi po siedmiu odcinkach.

wyjawił Craig Mazin

Twórcy opowiedzieli również o tym, dokąd zmierza The Last of Us w nadchodzącym drugim sezonie.

To kontynuacja miłości z pierwszego sezonu i to jest właśnie ciemna strona tego medalu: dążenie do sprawiedliwości za wszelką cenę dla tych, których kochasz i odkrywanie tego. Nadal będziemy robić wszystko po swojemu. Czasami oznacza to, że robimy rzeczy tak jak w grze, a czasami robimy to inaczej. Myślę, że można uczciwie powiedzieć, że skoro poświęcamy czas na zagłębianie się w historię i rozwijanie pewnych obszarów, oczywiście pewne rzeczy zostaną rozszerzone, ale które postacie i w jaki sposób zachowamy ten sekret.

W obsadzie drugiego sezonu znajdują się znani z pierwszej odsłony Pedro Pascal jako Joel i Bella Ramsey jako Ellie. Dołączają do nich m.in. Gabriel Luna, Kaitlyn Dever, Young Manzino, Isabela Merced i Catherine O'Hara.

