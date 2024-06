Jake Gyllenhaal z rolą w filmie jego siostry ''The Bride!'' 0

Trwają już prace na planie filmu Maggie Gyllenhaal The Bride!, który to opowie nam kolejną wersję historii o najsłynniejszym potworze stworzonym przez szalony umysł doktora Frankensteina. Jak się właśnie dowiedzieliśmy angaż w produkcji otrzymał brat Maggie, Jake Gyllenhaal.

Jake Gyllenhaal, film ''Wróg''

Nie poznaliśmy jednak żadnych szczegółów na temat postaci, w jaką aktor ma się wcielić w The Bride!. Tym samym nie wiemy czy Jake będzie miał tylko epizod czy może jednak odegra dużą rolę w projekcie.

W obsadzie filmu znajdują się Penélope Cruz, Christian Bale jako potwór Frankensteina, Jessie Buckley jako jego narzeczona, Peter Sarsgaard, Annette Bening, Julianne Hough, John Magaro i Jeannie Berlin.

Film za który odpowiada reżyserka i scenarzystka docenionego dramatu Córka będzie swego rodzaju remakem Narzeczonej Frankensteina. Opowie on bardzo podobną historię do tej przedstawionej w filmie z 1935 roku.

Akcja filmu przeniesie nas do Chicago lat 30. XX wieku, dokąd wędruje samotny Frankenstein. Desperackie poszukiwanie zrozumienia, miłości i braku samotności, ostatecznie prowadzi go doktora Euphroniusa, którego to prosi o pomoc w stworzeniu dla siebie towarzyszki życia. Oboje ożywiają zamordowaną kobietę i tak rodzi się '’narzeczona Frankensteina'’. To co się stało wykroczyło poza wszelkie oczekiwania obojga. Doszło do rozpalenia namiętności między ’’ożywionymi’’, zwrócenia uwagi policji i powstania dzikiego i radykalnego ruchu społecznego.

Premiera The Bride! wyznaczona jest na 3 października 2025 roku.

Źrodło: ComingSoon