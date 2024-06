Na oficjalnym koncie Coppoli w YouTube opublikowano materiał wideo z przesłuchania do roli Michaela Corleone w Ojcu chrzestnym z 1972 roku.

Interesującą rzeczą był powód, dla którego nie zdecydowałem się obsadzić Pacino w roli głównej, ponieważ był nie tylko za niski, ale także zbyt niechlujny. Więc strzygliśmy go i ubraliśmy bardziej schludnie i bardziej kulturalnie, a potem krytykowano, że był tak wysprzątany, że stracił część swojego naturalnego uroku. Zdałem sobie sprawę, że po prostu nie chcieli Ala, niezależnie od tego, czy był wysoki, czy niski, niechlujny czy uniwersytecki. Pierwszą zbyt niechlujną fryzurę zrobiła mu moja żona Ellie. Na drugą fryzurę pojechaliśmy do miejscowego fryzjera i gdy dowiedział się, że okazało się, że to dla aktora z Ojca chrzestnego, miał zawał serca. (Fryzjer naprawdę miał zawał serca i potem został zabrany do szpitala).

czytamy w opisie filmu