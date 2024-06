Marion Cotillard dołączyła do obsady 4. sezonu "The Morning Show" 0

Apple TV+ oficjalnie powitało nagrodzoną Oscarem francuską aktorkę Marion Cotillard w obsadzie 4. sezonu The Morning Show.

kadr z serialu "Ekstrapolacje"

Cotillard zgodziła się zagrać kluczową rolę w głównym wątku fabularnym 4. sezonu The Morning Show. Jej bohaterka nazywa się Celine Dumont i jest opisywana jako doświadczona operatorka ze słynnej europejskiej rodziny. To pierwsza duża seria Cotillarda po krótkim pojawieniu się w antologii Ekstrapolacjach z 2023 roku.

The Morning Show to dramat nominowany do trzech Złotych Globów, serial ten bez skrupułów ukazuje współczesne miejsce pracy okiem ludzi, którzy każdego ranka pomagają Ameryce się obudzić. Możemy zobaczyć telewizję śniadaniową od kuchni. Cotillard dołączy do głównych bohaterów serialu: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon i Billy'ego Crudupa. W serialu występują także powracające gwiazdy: Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin i Marcia Gay Harden.

Twórcą i producentem wykonawczym serialu jest Michael Ellenberg, a scenarzystą Kerry Ehrin. Producentami wykonawczymi są Witherspoon, Aniston, Ehrin, Mimi Leder, Kristin Hahn, Lauren Levy Neudstadter, Adam Milch i Erica Lipez.

Źrodło: Deadline