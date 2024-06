Nagrodzony w Cannes "Armand" otworzy sekcję Oslo/Reykjavik na 24. MFF mBank Nowe Horyzonty 0

W tym roku MFF mBank Nowe Horyzonty już po raz szósty zaprasza w filmową podróż na Daleką Północ, ale po drodze z Islandii i Norwegii do Wrocławia zrobi przystanek w Cannes. W ramach otwarcia sekcji Oslo/Reykjavik zaprezentowany zostanie – po raz pierwszy w Polsce – pokazywany w konkursie sekcji Un Certain Regard film Armand w reżyserii Halfdana Ullmanna Tøndela, który zdobył na Lazurowym Wybrzeżu Złotą Kamerę za najlepszy debiut i który znakomicie kontynuuje kinowe tradycje utalentowanej babci i dziadka: Liv Ullmann oraz Ingmara Bergmana. W filmie zobaczymy wybitną Renate Reinsve, znaną z pamiętnego występu w Najgorszym człowieku na świecie.

Oslo/Reykjavik, czyli przybliżanie Dalekiej Północy

Sekcja Oslo/Reykjavik to spojrzenie na najnowsze i najciekawsze osiągnięcia kina Norwegii i Islandii. Tutaj trafiają filmy z jednej strony prawdziwie "północne" – najlepiej oddające współczesnego ducha krajów nordyckich, ale z drugiej strony poruszające tematy uniwersalne i czytelne pod każdą szerokością geograficzną. W ramach szóstych urodzin sekcji zaprezentowane zostanie sześć filmów: wspomniany Armand, który podbił serca widzów i krytyków w Cannes; sensację tegorocznego Cannes – Jutro o świcie (Ljósbrot) Rúnara Rúnarssona – studium ludzkiej psychiki w obliczu (potencjalnej) straty; nagrodzoną na Sundance Naturalną dzikość serca (Ukjent landskap/A New Kind Of Wilderness) – portret norweskiej rodziny, której spokojne życie zostaje wywrócone do góry nogami; przewrotnie zabawny Seks (Sex) Daga Johana Haugeruda – gdzie śledzimy dysputę dwóch kominiarzy rozmawiających o cielesnych przyjemnościach; Nieumarłych (Håndtering av udøde/Handling the Undead Thei Hvistendahl – w których również występuje zjawiskowa Renate Reinsve (to jest zdecydowanie jej rok!) oraz Natatorium* Heleny Stefánsdóttir – fascynującą i przerażająca podróż w głąb rodzinnych tajemnic.

"Armand": kto jest winny?

Między uczniami podstawówki dochodzi do kontrowersyjnej sytuacji i ich rodzice zostają wezwani na rozmowę. Elizabeth wyraźnie różni się od Sarah i jej męża Andersa, ale film toczy zaciętą walkę ze stereotypami i pochopnymi sądami. Pytanie, po czyjej stronie leży wina, powoli zastępuje temat utrudnionego dostępu do prawdy oraz prowokacyjna myśl o wątpliwej matczynej ocenie własnego dziecka.

Halfdan Ullmann Tøndel zamyka akcję w szkolnych salach, by stopniowo podbijać napięcie i emocjonalną temperaturę. Scena kompulsywnego śmiechu bohaterki granej przez Renate Reinsve pewnie zapisze się w historii kina.

Armand trafi do szerokiej dystrybucji w Polsce jesienią 2024.

Źrodło: Best Film