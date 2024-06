"Do usług szanownej pani" w kinach od jutra! 0

Już jutro (7 czerwca) do kin wejdzie film Do usług szanownej pani, czyli smakowita komedia serwowana przez Johna Malkovicha!

Pod wpływem nagłego impulsu Andrew Blake podejmuje pracę lokaja we francuskim dworku. Jego życie nabiera nieoczekiwanego obrotu, gdy musi poradzić sobie z ekscentrycznym zachowaniem jego właścicielki oraz innymi członkami jej personelu, którzy zaskakują osobliwymi zwyczajami i wybuchowymi charakterami. Film Do usług szanownej pani skupia się na konfliktach charakterów oraz na szoku wywołanym różnicami kulturowymi, a wybitna gra aktorska zapewnia widzom niezapomniane emocje.

Andrew Blake (John Malkovich) jest znanym brytyjskim biznesmenem, który zbudował swoje życie i firmę, kierując się ludzkimi wartościami. To szczery, dowcipny, inteligentny, powściągliwy i zdeterminowany sześćdziesięciolatek, któremu bliski jest brytyjski humor, a jego zachowanie uosabia brytyjską sztywność. Od kiedy stracił żonę Diane, a jego córka Sarah przeprowadziła się na drugi koniec świata, stracił chęć do życia. Chciałby zaszyć się w przeszłości i wspomnieniach. Jednak jego wyjazd do francuskiej posiadłości zabierze go w zupełnie inną drogę.

Nathalie Beauvillier, właścicielka posiadłości, którą zagrała Fanny Ardant, straszliwie tęskni za swoim zmarłym mężem. Jest tajemniczą i charyzmatyczną kobietą, która stara się podążać za współczesną modą, aby utrzymać majątek. Początkowo wydaje się zadufana w sobie, jednak w rzeczywistości jest bardzo wrażliwa i szczodra. Duma i strach nie pozwalają jej prosić o pomoc, ale z pewnością docenia życzliwość, którą otrzymuje od swoich niezwykłych pracowników.

Z kucharką Odile nie jest łatwo znaleźć Blake’owi wspólny język. Odile to bardzo silna, a równocześnie niezwykle czarująca kobieta. Jest znakomitą kucharką, ale jej obiecująca kariera niespodziewanie wzięła zły obrót. Jest niezwykle lojalna wobec pani Beauviller, a posiadłość traktuje jak azyl. To główny powód, dlaczego nie cieszy się z przyjazdu nowych osób. Jako szefowa kuchni jest bardzo apodyktyczna. Do niej należy kot Mefisto. Niespodziewanie okazuje się bardzo cennym sprzymierzeńcem.

Wśród pracowników dworku jest również Philipe Magnier, dozorca, gburowaty osobnik, który mieszka jak pustelnik w szopie położonej na tyłach ogrodów. Chciałby znaleźć towarzysza, ale jego zaskakujące, a czasem niezdarne zachowanie na to nie pozwala. Jest szczery, skromny i utalentowany, ale brak mu pewności siebie.

Manon to młoda pokojówka. Jest pełna życia pomimo przeciwności. Ten dworek to jej ostatnia szansa na powodzenie w życiu. A co ważniejsze, to ostatnie miejsce, gdzie może liczyć na interakcję z ludźmi, którzy potrafią słuchać i ją zrozumieć. Jednak aby to się stało, musi najpierw pozwolić sobie na to, aby otwarcie mówić o uczuciach.

Scenariusz filmu oparty jest na opublikowanej w 22 krajach, bestsellerowej powieści Gillesa Legardiniera pod tym samym tytułem.

Źrodło: Best Film