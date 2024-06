Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

VIASAT TRUE CRIME - zadebiutował nowy kanał dla miłośników true crime 0

Już dziś, 6 czerwca, na polskim rynku debiutuje nowy kanał telewizyjny – Viasat True Crime. Dzięki szerokiej gamie programów z gatunku true crime, w całości poświęcona tematyce kryminalnej stacja każdego dnia zabierze widzów w mroczne zakamarki ludzkiej psychiki!

Klaun i Candyman

Na Viasat True Crime wszyscy zainteresowani tematyką true crime znajdą wciągające opowieści ukazujące niektóre z najbardziej zdumiewających i zuchwałych zbrodni oraz poznają ciemną stronę ludzkości. Programy emitowane na nowym kanale koncentrować się będą na treściach kryminalnych, zarówno w produkcjach dokumentalnych opowiadających lub inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami, mrożących krew w żyłach serialach kryminalnych, jak i trzymających w napięciu reality show ukazujących walczących z przestępczością funkcjonariuszy.

TUTAJ znajdziecie linka do kanału na YouTube Viasat True Crime

Mordercze śledztwa

Już od dziś wszyscy fani tematyki true crime mogą oglądać filmy dokumentalne, w tym Klaun ​i Candyman przedstawiający mrożącą krew w żyłach historię Johna Wayne’a Gacy’ego (Klauna) i Deana Corlla (Candymana) oraz straszną prawdę stojącą za ich okrutnymi zbrodniami. W inauguracyjnym tygodniu premierę będzie miał również trzymający w napięciu dramat Des z Davidem Tennantem w roli Dennisa Nielsena, jednego z najbardziej okrutnych seryjnych morderców w Wielkiej Brytanii. Aby zagłębić się bardziej w umysł zabójcy, widzowie będą mogli zobaczyć również dokument o Nielsenie – Des: prawdziwa historia.

Widzowie będą mogli poznać kulisy niektórych z najbardziej wstrząsających i zuchwałych zbrodni współczesnego świata. Programy opowiadające o prawdziwych zbrodniach charakteryzować się będą eksperckim podejściem do poruszanych tematów oraz unikalnym dostępem do akt spraw. Prezentować będą także wywiady z osobami związanymi z dochodzeniami, ekspertami medycyny sądowej, świadkami wydarzeń, dziennikarzami czy bliskimi i rodzinami ofiar i sprawców. Widzowie poczują się jak uczestnicy prawdziwych śledztw i intensywnych rozpraw sądowych ukazujących satysfakcjonującą drogę do sprawiedliwości.

Więzienie na antypodach

Viasat True Crime emitować będzie ponadto programy przedstawiające walczących z bezprawiem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości dążących do tego, by sprawcy trafili za kratki. Pokażą one zmagania policjantów, urzędników sądowych, strażników więziennych i celników, którzy często narażają własne życie, zmagając się z nieprzewidywalnymi przestępcami próbującymi uniknąć kary.

Viasat True Crime to także produkcje fabularne opowiadające o najbardziej znanych i niepokojących zbrodniach, w tym wielokrotnie nagradzane i zapewniające widzom dreszczyk emocji filmy i seriale ​w gwiazdorskiej obsadzie. Widzowie poznają historie, które trafiły na pierwsze strony gazet i zapisały się ​w zbiorowej świadomości jako jedne z najbardziej niepokojących zbrodni naszych czasów. Wśród emitowanych programów pojawią się między innymi dokumenty opowiadające ​o głośnych sprawach, którymi żyły media, takie jak: Casey Anthony: gdzie leży prawda; seriale true crime, ​w tym: Światła, kamera, morderstwo; Mordercze śledztwa; programy ukazujące walczących ​z przestępczością funkcjonariuszy, jak: Kłopoty w Bangkoku: tajska policja turystyczna, Więzienie na antypodach, a także uznane przez krytyków produkcje fabularne oparte na prawdziwych wydarzeniach, ​w tym: Szóste przykazanie, Polowanie na mordercę oraz Wąż.

Szóste przykazanie

Startujący już dziś, tj. 6 czerwca Viasat True Crime odkrywa najbardziej przerażające i zuchwałe zbrodnie naszych czasów. Nowy kanał jest dostępny u poszczególnych operatorów:

Canal+ na pozycji 219

CDA na pozycji 14

Orange na pozycji 44 i 251

Play na pozycji 421

UPC na pozycji 113 (Mediabox) oraz 415 (Horizon/4K)

logo

Źrodło: VIASAT WORLD