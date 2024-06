Według aktora nadal trwają poprawki scenariusza. Twórcy chcą, aby był on perfekcyjny.

Nadal trwają prace nad scenariuszem. Doprowadzany jest on do perfekcji. '’Jestem legendą 2'’ nie ma jeszcze daty premiery ani okienka produkcyjnego. Nie jestem pewien, gdzie dokładnie będziemy kręcić film, ale jestem bardzo podekscytowany możliwością stanięcia przed kamerą. Możliwość współpracy z Willem to coś, na co naprawdę nie mogę się doczekać powiedział Michael B. Jordan.