AMC podaje datę premiery 2. sezonu serialu ''The Walking Dead: Daryl Dixon'' 0

Stacja AMC udostępniła dwa oficjalne zdjęcia z oczekiwanego drugiego sezonu serialu The Walking Dead: Daryl Dixon. Poznaliśmy także datę premiery nowych epizodów.

fragment plakatu

Drugi sezon otrzymał podtytuł The Book of Carol. Zobaczymy w nim dalsze intensywne poszukiwania Daryla przez Carol. Premiera składającego się z sześciu odcinków sezonu jesienią, a dokładnie 29 września na AMC i AMC+.

Melissa McBride jako Carol Peletier Norman Reedus jako Daryl Dixon

Nowy sezon rozpoczyna się w miejscu, w którym zakończył się finałowy epizod pierwszego sezonu, podążając za ulubionymi przez fanów postaciami Darylem Dixonem i Carol Peletier. Oboje stawiają czoła starym demonom, podczas gdy ona walczy o odnalezienie przyjaciela, a on zmaga się z decyzją o pozostaniu we Francji, co powoduje napięcie w Nest.

W The Walking Dead: Daryl Dixon w rolach głównych występują Norman Reedus i Melissa McBride. Fabuła produkcji skupia się na Darylu Dixonie, który znajduje się we Francji, gdzie musi na nowo odkryć siebie, przebywając wśród ludzi, z którymi nie czuje się komfortowo. Producentem wykonawczym horroru opartego na serii komiksów o tym samym tytule jest showrunner David Zabel.

Źrodło: ComingSoon