Zwiastun filmu ''Humanitarna wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo'', czarnej komedii o wampirach jakiej jeszcze nie widzieliście 0

Takiej historii o wampirach jeszcze nie widzieliście! Aurora Films prezentuje zwiastun kanadyjskiego horroru komediowego Humanitarna wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo.

Ta niesamowita czarna komedia to pozycja obowiązkowa dla fanów Wednesday Tima Burtona, która została doceniona na wielu międzynarodowych festiwalach. Film zdobył już 19 nagród i ponad 20 nominacji, w tym aż 4 statuetki na ubiegłorocznym MFF w Wenecji.

Mogłoby się wydawać, że pochodząca z Quebecu Sasha (w tej roli nagradzana Sara Montpetit) to nastolatka, która zmaga się z typowymi dla tego wieku problemami. Nic bardziej mylnego, a to dlatego, że bohaterka jest… młodą wampirzycą. W dodatku nad wyraz empatyczną i wrażliwą, a tym samym niegotową na to, by dla zaspokojenia głodu wgryzać się w ludzkie tętnice. Dziewczyna stanowi spory zawód dla swoich najbliższych, którzy poza wampirycznym sekretem prowadzą bardzo spokojne, ułożone i nierzucające się w oczy życie. Brak instynktu oraz zdolności do polowania sprawia, że jedyną krew, jaką Sasha jest w stanie wypić, to ta z plastikowych torebek w lodówce. Kiedy zirytowani rodzice odcinają jej to źródło, życie Sashy jest zagrożone. Wkrótce dziewczyna poznaje jednak Paula, samotnego nastolatka ze skłonnościami samobójczymi, który w imię rodzącej się pomiędzy nimi przyjaźni jest w stanie oddać życie, byle tylko uratować bohaterkę.

Film wyreżyserowała Ariane Louis-Seize. W obsadzie znajdują się także Felix-Antoine Benard jako Paul, Steve Laplante jako Ojciec i Sophie Cadieux jako Matka.

Polska premiera 5 lipca.

Źrodło: Aurora Films