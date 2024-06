Twórca "Operacji Soulcatcher" zbiera fundusze na swój nowy film 0

Daniel Markowicz, którego znamy z produkcji Operacja Soulcatcher postanowił nakręcić kolejny projekt zatytułowany Głowa Kasandry. Aby plan został zrealizowany, twórca musi zebrać na to pieniądze.

Głowa Kasandry, ma powstać na podstawie postapokaliptycznej książki polskiego pisarza Marka Baranieckiego opublikowanej po raz pierwszy w roku 1985. W tym samym czasie utwór otrzymał Nagrodę im. Janusza A. Zajdla dla najlepszej polskiej powieści.

Jeżeli uda się zebrać odpowiednie pieniądze, zdjęcia do filmu rozpoczną się na początku 2025 roku. Przypomnijmy, że produkcja Operacja Soulcatcher, dostępna jest na Netflixie i zdobyła jedną statuetkę podczas tegorocznych Węży.

O czym będzie film?

Historia ma miejsce po zakończeniu wojny atomowej, która niemal całkowicie zniszczyła Ziemię. Przetrwali nieliczni, a w tym główny bohater filmu – Teodor Hornic. Zajmuje się on odnajdywaniem i neutralizowaniem pozostałych głowic atomowych. Hornic szuka przede wszystkim Głowy Kasandry, legendarnej głowicy nuklearnej, która może zniszczyć pozostałości życia na planecie. Poszukiwania doprowadzą go jednak do miejsca, w którym nigdy nie przewidywał, że może się znaleźć.

