Nick Jonas w zwiastunie komediodramatu ''The Good Half'' 0

Nick Jonas, ''The Good Half''

Jonas wciela się w Renna Wheelanda, mężczyznę który powraca do rodzinnego domu w Cleveland po śmierci swojej matki. Wraz z siostrą, ojcem i ojczymem ma za zadanie zorganizować jej pogrzeb. Nawiązuje on nowe relacje, leczy stare, a wszystko to zanim postara się skonfrontować ze swoimi problemami, aby móc stawić czoło smutkowi.

Film wyreżyserował Robert Schwartzman mający na swoim koncie komedię Jednorożec. Pracował on na podstawie scenariusza napisanego przez Bretta Rylanda. W obsadzie komediodramatu oprócz Jonasa są także Brittany Snow, Alexandra Shipp, Matt Walsh, David Arquette oraz Elisabeth Shue.

Film swoją światową premierę miał na Tribeca Film Festiwal w czerwcu ubiegłego roku. Do amerykańskich kin wejdzie 23 lipca tego roku. Jego polska data premiery na razie nie jest znana.

Źrodło: ComingSoon