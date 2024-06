Kristen Stewart zagra Sally Kristen Ride - pierwszą Amerykankę w przestrzeni kosmicznej 0

Kristen Stewart po Księżnej Dianie wcieli się w kolejną historyczną postać. Tym razem będzie to osoba niezwykle ważna z perspektywy amerykańskiej historii, ponieważ hollywoodzka gwiazda sportretuje Sally Kristen Ride.

Kristen Stewart zadebiutuje w serialu telewizyjnym. Będzie to limitowana seria zatytułowana "The Challenger", która opowie o Sally Kristen Ride – pierwszej Amerykance, która poleciała w przestrzeń kosmiczną. Zrobiła to w ramach zajęć astronautów NASA w 1978 roku. Było to pierwsze tego typu wydarzenie, które zostało zróżnicowane i nie składało się wyłącznie z białych mężczyzn.

Maggie Cohn będzie scenarzystką i showrunnerką. Cohn ma na swoim koncie pracę przy takich produkcjach, jak American Crime Story, Schody i Narcos: Meksyk. Serial oparty jest na książce The New Guys napisanej przez Meredith E. Bagb.

Seria powstanie najprawdopodobniej dla Amazon MGM Studios, które jest najbliższe wygraniu przetargu.

Źrodło: Deadline