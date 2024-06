Aktorski ''Lilo i Stitch'' z premierą w tym roku! 0

Serwis The Hollywood Reporter przedstawił zaskakującą aktualizację dotyczącą aktorskiego filmu Lilo i Stitch. Jak się dowiedzieliśmy obraz ten ma zadebiutować jeszcze w tym roku.

''Lilo i Stitch''

Obecnie Lilo i Stitch jest już w fazie postprodukcji. Co ciekawe obraz ten nie trafi wcale do kin. Jego premiera ma odbyć się wyłącznie na platformie Disney+.

O projekcie tym po raz pierwszy usłyszeliśmy w 2018 roku, jednak zaistniała niedługo po tym pandemia skutecznie zatrzymała prace nad filmem. Potem w 2022 roku prace opóźnił pożar na planie. Wrócono do prac w kwietniu 2023 roku, a wtedy po kilku tygodniach do zawieszenia zdjęć zmusiły twórców strajki. Dopiero pod koniec roku wrócono do kręcenia ujęć i projekt dokończono w marcu tego roku.

Reżyserem jest nominowany do Oscara Dean Fleischer-Camp. Pracuje on na podstawie scenariusza napisanego przez Chrisa Kekaniokalanie Brighta i Mike'a Van Waesa. W obsadzie znaleźli się Maia Kealoha jako Lilo, Chris Sanders jako Stitch, Sydney Agudong, Kaipo Dudoit, Zach Galifianakis, Billy Magnussen i Courtney B. Vance.

Jak na razie Disney nie opublikował żadnych materiałów reklamowych, tym samym nie mamy żadnego poglądu na to jak film będzie się prezentował. Musimy czekać na zakończenie postprodukcji.

Animacja podążała za Lilo – samotną małą dziewczynką, która marzy by poznać prawdziwego przyjaciela. Spotyka Stitcha. Lilo nie zdaje sobie sprawy, że wyglądający jak dziwny piesek Stitch jest w rzeczywistości niebezpiecznym efektem eksperymentu genetycznego, który zbiegł na Ziemię ze swej macierzystej, odległej planety. Dzięki niezachwianej wierze Lilo w potęgę miłości i rodziny, Stitch, który początkowo traktował dziewczynkę, jako sposób na ukrycie się przed wysłanymi w ślad za nim Obcymi łowcami, odnajdzie coś, czego nigdy wcześniej nie znał. Stitch poznaje siłę ohana (hawajskie określenie rodziny), otwiera swe serce i zaczyna rozumieć jak ważne w życiu jest troszczenie się o innych.

Źrodło: The Hollywood Reporter