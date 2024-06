Nie żyje Arkadiusz Tomiak. Operator miał 55 lat. 0

Nie żyje wybitny operator Arkadiusz Tomiak. Zginął w wypadku samochodowym w drodze do rodzinnego Koszalina na festiwal Młodzi i Film. Był członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Miał 55 lat.

Arkadiusz Tomiak

Arkadiusz Tomiak urodził się 20 lutego 1969 roku w Koszalinie. Ukończył Wydział Operatorski PWSFTViT w Łodzi. Karierę zawodową rozpoczął, pracując na planie filmów Jana Jakuba Kolskiego Cudowne miejsce, Grający z talerza i Szabla od Komendanta, natomiast jego debiut jako autora zdjęć miał miejsce w 1997 roku w filmie Przystań w reżyserii Jana Hryniaka. W 2000 roku zdobył nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za zdjęcia do filmu Daleko od okna Jana Jakuba Kolskiego.

Był autorem zdjęć do wielu znanych polskich produkcji, w tym do Ciszy Michała Rosy, Kariery Nikosia Dyzmy i Solid Gold Jacka Bromskiego, „Żurku” Ryszarda Brylskiego, „Symetrii” Konrada Niewolskiego, „Palimpsetu” Konrada Niewolskiego, „Jasnych błękitnych okien” Bogusława Lindy, „Zero”, „Ja teraz kłamię” i „Grzybów” w reżyserii Pawła Borowskiego, „Enen” Feliksa Falka, „Kołysanki” i „Volty” Juliusza Machulskiego, „Daas” Adriana Panka, „Obławy” Marcina Krzyształowicza, „Dziewczyny z szafy” i „Człowieka z magicznym pudełkiem” Bodo Koxa, „Fotografa” Waldemara Krzystka, „Zaćmy” Ryszarda Bugajskiego, „Czarnego mercedesa” Janusza Majewskiego, „Marca ’68” Krzysztofa Langa czy filmów Krzysztofa Łukaszewicza „Karbala”, „Raport Pileckiego” oraz „Legionach” Dariusza Gajewskiego. Ostatnimi zdjęciami Arkadiusza Tomiaka okazały się być te do „Czerwonych maków” Krzysztofa Łukaszewicza.

Jego wszechstronność jako operatora filmowego przejawiała się w różnorodności produkcji, przy których pracował – od dramatów i filmów historycznych, po popularne seriale telewizyjne jak „Na dobre i na złe” i „Na Wspólnej” czy spektakle telewizyjne.

Przez lata jego twórczość była wielokrotnie doceniana. W 2006 roku zdobył kolejne nagrody za filmy Statyści Michała Kwiecińskiego i Palimpsest Konrada Niewolskiego. Nagradzany przez PSC za filmy Obława Marcina Krzyształowicza i Karbala Krzysztofa Łukaszewicza. Arkadiusz Tomiak był ponad siedmiokrotnie nominowany do Polskiej Nagrody Filmowej Orły, za filmy takie jak „Daleko od okna”, „Cisza”, „Symetria”, „Palimpsest”, „Fotograf”, „Obława” i „Karbala”.

Pracował ze znakomitymi reżyserami, tworząc niezapomniane obrazy, które na zawsze pozostaną w historii polskiego kina. Arkadiusz Tomiak był ceniony za swoje unikalne podejście do sztuki filmowej, zdolność do eksperymentowania z obrazem oraz umiejętność tworzenia niezwykłych atmosfer na planie filmowym.

Źrodło: pisf.pl