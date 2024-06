Pierwsze spojrzenie na "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" 0

W sieci pojawiły się zdjęcia z filmu The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Władca Pierścieni

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim to nowy film animowany będący prequelem trylogii Petera Jacksona Władca Pierścieni. Film wyprodukowany przez New Line Cinema i Warner Bros. Animation trafi do kin w Stanach Zjednoczonych w grudniu.

Scenariusz tego animowanego filmu napisali Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou. Jego akcja rozgrywać ma się na 183 lata przed wydarzeniami z filmu Władca Pierścieni: Dwie Wieże. Głównym bohaterem tej produkcji będzie Helm Hammerhand, król Rohanu, któremu głosu udziela Brian Cox.

Za reżyserię Lord of the Rings: The War of the Rohirrim odpowiada Kenji Kamiyama. Głosu bohaterom animacji udzielą m.in. wspomniany Cox, Gaia Wise, Miranda Otto, Luke Pasqualino, Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwright, Laurence Ubong Williams, Shaun Dooley Michael i Jude Akuwudike.

Filmy z serii '’Władca Pierścieni'’ wyniosły arcydzieło Tolkiena na nowy kinowy poziom i zainspirowały całe pokolenie. To dar móc ponownie odwiedzić Śródziemie. To będzie epicki portret, jakiego jeszcze widzowie nie widzieli powiedział Toby Emmerich, prezes Warner Bros. Pictures Group.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim będzie miał premierę w kinach w Stanach Zjednoczonych 13 grudnia 2024 roku.

Źrodło: EW