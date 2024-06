Norman Reedus zapowiada oszałamiający finał 2. sezonu "The Walking Dead: Daryl Dixon" 0

kadr z serialu "The Walking Dead: Daryl Dixon"

Sezon 2 rozpoczyna się w miejscu, w którym zakończył się ostatni epizod pierwszej serii, a następnie podążamy za uwielbianymi przez fanów postaciami Darylem Dixonem (Reedus) i Carol Peletier (Melissa McBride). Oboje stawiają czoła starym demonom, podczas gdy ona walczy o znalezienie przyjaciela, a on zmaga się z decyzją o pozostaniu we Francji, co powoduje napięcie w Nest. Dodatkowo ruch Geneta nabiera rozmachu, ustawiając Pouvoir na brutalnym kursie kolizyjnym z Unią Nadziei w walce o przyszłość Francji.

Przed powrotem serialu Norman Reedus podzielił się swoją reakcją na szósty i ostatni odcinek drugiego sezonu Daryla Dixona, chwaląc ten odcinek jako najlepszy godzinny Walking Dead w historii.

Myślę, że zostało jeszcze trochę czasu. Chcę, żeby ta postać zakończyła się poprawnie. Zaczęło się poprawnie, ale włożyłem w to zbyt wiele pracy, aby było to ujęcie z drona machając na pożegnanie. Wiesz co mam na myśli? Chcę, żeby wymierzył sprawiedliwość. Wciąż ma ogromną rzeszę fanów. Cały czas jestem atakowany przez ten serial. Zaraz rozpoczniemy sezon 3, ale powiem, że finał sezonu 2 to najlepszy godzinny „Walking Dead” w historii. Mówiłem to już wcześniej w prasie. Trzymam się tego. To oszałamiające.

wyjawił Norman Reedus

W The Walking Dead: Daryl Dixon występują także Melissa McBride, Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi, nowicjusz Louis Puech Scigliuzzi i nie tylko. Producentem wykonawczym horroru opartego na serii komiksów o tym samym tytule jest showrunner David Zabel. Producentami są Reedus, Scott M. Gimple, Greg Nicotero, Brian Bockrath, Angela Kang i Daniel Percival.

