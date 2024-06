AMC daje zielone światło kolejnej serii z Immortal Universe Anne Rice 0

AMC poszerza swoje Immortal Universe, w skład którego wchodzą seriale nad podstawie powieści Anne Rice. Stacja dała zielone światło trzeciej produkcji wstępnie zatytułowanej '’Anne Rice's The Talamasca’’.

serial ''Wywiad z wampirem''

Fabuła tego projektu ma prezentować mężczyzn i kobiety odpowiedzialnych za śledzenie i powstrzymywanie czarownic, wampirów, wilkołaków i innych nadprzyrodzonych stworzeń rozsianych po całym świecie.

To tajne stowarzyszenie pojawiło się w kilku powieściach Rice’a, w tym w cyklach Kroniki wampirów i w Dziejach czarownic z rodu Mayfair. Obie doczekały się aktorskich adaptacji na AMC. W 2022 roku zadebiutował serial Wywiad z wampirem, a rok później seria Anne Rice's Mayfair Witches. Obie produkcje otrzymały odnowienia na drugi sezon.

Scenariusz do Anne Rice’s The Talamasca napiszą John Lee Hancock i Mark Lafferty. Obaj panowie będą także producentami wykonawczymi. Hancock stanie również za kamerą kilku z zamówionych sześciu odcinków. Premiera serialu planowana jest na AMC i AMC+ w 2025 roku. Zdjęcia do niego rozpocząć mają się jeszcze w tym roku. Na razie nie mamy żadnych castingowych wieści. Te prawdopodobnie dopiero się rozpoczną.

Źrodło: ComingSoon