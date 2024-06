Kurt Russell i inni w obsadzie nowego filmu twórcy ''Bezmiaru nocy'' 0

Drugi w karierze film Andrew Pattersona powitał aż ośmiu nowych drugoplanowych członków obsady. Są wśród nich hollywoodzkie gwiazdy.

Kurt Russell, serial ''Monarch: dziedzictwo potworów''

Patterson zadebiutował w 2019 roku niezależnym dramatem sci-fi Bezmiar nocy, który został uznany przez widzów i krytyków. Po pięciu latach powraca on za kamerę. Tym razem jest również autorem scenariusza. Jego najnowszy projekt nosi tytuł The Rivals of Amziah King i należy do gatunku kryminału.

Pierwszym członkiem obsady został Matthew McConaughey. Jego angaż ogłoszony został już jakiś czas temu. Teraz dołączyli do niego Kurt Russell, Cole Sprouse, Owen Teague, Scott Shepherd, Tony Revolori, Rob Morgan, Jake Horowitz i nowicjuszka Angelina LookingGlass. Fabularne szczegóły projektu nie są znane, tym samym nie wiemy także w jakie role wcielą się obsadzeni. Zdradzono jedynie, że obraz ten będzie wyjątkowo klimatyczny oraz mocno skupiony na występujących w nim postaciach. Jego akcja przeniesie nas na tereny odległej Oklahomy.

Za produkcję filmu odpowiedzą Black Bear Pictures i Heyday Films. Zdjęcia do The Rivals of Amziah King zostały już ukończone. Data premiery filmu nie jest jeszcze znana.

Źrodło: ComingSoon