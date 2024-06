Zack Snyder ujawnia datę premiery i tytuły reżyserskich wersji "Rebel Moon" 0

Wersje reżyserskie obu części Rebel Moon zadebiutują w serwisie Netflix tego lata.

fragment plakatu filmu "Rebel Moon"

Zack Snyder ogłosił, że wersje reżyserskie Rebel Moon trafią do sieci 2 sierpnia 2024 roku. Tytuły wersji reżyserskich to Rebel Moon – Chapter One: Chalice of Blood i Rebel Moon – Chapter Two: Curse of Forgiveness.

Czego można się spodziewać po wersjach reżyserskich Rebel Moon?

Wejdź się w mitologię i szaleństwo epickiej sagi science-fiction Zacka Snydera w wściekle seksowniejszym i bardziej krwawym świecie Rebel Moon — Rebel Moon – Chapter One: Chalice of Blood — Rebel Moon – Chapter Two: Curse of Forgiveness.

Spokojna osada na księżycu w najdalszych zakątkach wszechświata stoi w obliczu zagrożenia jakim jest armia tyrańskiego regenta Balisariusa, a Kora (Sofia Boutella), tajemnicza nieznajoma żyjąca wśród mieszkańców wioski, staje się ich największą nadzieją na przetrwanie” – czytamy w oficjalnym streszczeniu Netflixa. Kora ma za zadanie znaleźć wyszkolonych wojowników, którzy zjednoczą się z nią w niemożliwym do przeciwstawienia się rywalowi, Kora gromadzi małą grupę wojowników – outsiderów, powstańców, chłopów i sierot wojennych, których łączy wspólna potrzeba odkupienia i zemsty. Gdy cień całego Królestwa pada na najbardziej nieprawdopodobny księżyc, powstaje nowa armia bohaterów.

Obie części Rebel Moon wyreżyserował Snyder na podstawie scenariuszy, które napisał wspólnie z Kurtem Johnstadem i Shayem Hattenem. Snyder jest producentem wraz z Deborah Snyder, Erikiem Newmanem i Wesleyem Collerem. Producentami wykonawczymi Hatten i Johnstad, a także Bergen Swanson i Sarah Bowen.

Źrodło: Deadline