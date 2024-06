Kluczem do zmian jest zrozumienie przeszłości - zobacz zwiastun filmu ''Mnich i karabin'' 0

Aurora Films prezentuje polski zwiastun nowego filmu Pawo Choyninga Dorjiego, twórcy nominowanej do Oscara Lunany. Szkoły na końcu świata. Mnich i karabin to zabawna i wzruszająca opowieść z kryminalnym twistem.

fragment plakatu

Mnich i karabin to buddyjska przypowieść o tym, że kluczem do zmian jest zrozumienie przeszłości. Tłem tej niesamowitej opowieści są zapierające dech w piersiach himalajskie krajobrazy. Rok 2006 to moment zwrotny w historii Królestwa Bhutanu. Wraz z abdykacją króla rozpoczęła się droga tego niewielkiego kraju nie tylko w stronę modernizacji, ale i tego, by stać się najmłodszą demokracją świata. Jednym z fundamentów tego ustroju są wybory powszechne, które nigdy wcześniej nie miały tu miejsca. W tym celu urzędnicy postanawiają zorganizować próbne wybory, które mają pokazać, z jak wielkim wyzwaniem będą w niedalekiej przyszłości się mierzyć. Będzie to trudne zwłaszcza w odległych rejonach, gdzie część mieszkańców nie zna nawet swojej dokładnej daty urodzenia. To też miejsca, w których kluczową rolę odgrywa tradycja, a religia jest znacznie ważniejsza od polityki. Dla lokalnej społeczności największymi autorytetami pozostają mnisi, którzy mają swój punkt widzenia na całą sytuację. A jakby tego było mało, w ten ważny moment dla najnowszej historii kraju wplącze się też pewien amerykański kolekcjoner broni.

Film w polskich kinach zobaczyć będziemy mogli od 2 sierpnia.

Źrodło: Aurora Films