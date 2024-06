Matt Damon i Casey Affleck walczą z chaosem po nieudanym napadzie w zwiastunie ''The Instigators'' 0

Na Apple TV+ zmierza kolejna oryginalna produkcja filmowa tej platformy, thriller The Instigators. To nowy film Douga Limana, reżysera Road House i Ruchomego chaosu.

W rolach głównych hollywoodzkie gwiazdy – Matt Damon i Casey Affleck. Wcielają się oni w parę zmuszoną do wspólnej pracy. Jeden to zdesperowany ojciec, drugi były skazaniec. Ich wspólnym celem jest skradzenie nielegalnie zarobionych pieniędzy pewnego skorumpowanego polityka. Kiedy napad się nie udaje, obaj wpadają w niezły chaos. Podąża za nimi nie tylko policja, ale i zamieszani we wszystko biurokraci oraz mściwi szefowie mafii. Jakby tego było mało, do brawurowej ucieczki przez miasto dołącza do nich kobieta, terapeutka. Cała trójka musi odłożyć na bok dzielące ich różnice i nauczyć się współpracować, aby uniknąć schwytania lub co gorsza śmierci.

Scenariusz filmu napisali Affleck i Chuck MacLean. Obsadę uzupełniają Hong Chau, Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones, Ron Perlman i muzyk Jack Harlow.

Premiera The Instigators zaplanowana jest na 9 sierpnia. Film trafi wyłącznie na platformę Apple TV+.

Źrodło: Apple TV+, Dark Horizons