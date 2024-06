Produkcja ta porusza dojrzałe tematy związane z seksem i środkami antykoncepcyjnymi. Bohaterami animacji jest dwójka niezdarnych nastolatków Jens i Lisa, którzy decydują się na swój pierwszy stosunek seksualny. Sprawia to, że plemnik Jensa wyrusza na poszukiwanie jajeczka Lisy. Jak twierdzi reżyser, Spermaggedon nie jest sprośną ani kontrowersyjną produkcją w stylu Sausage Party. To słodka opowieść o pierwszych seksualnych doświadczeniach dwojga młodych, zakochanych w sobie ludzi.

Wirkola początkowo chciał zrealizować ten film we współpracy z amerykańskimi studiami. Te jednak po zapoznaniu się z fabułą produkcji, stanowczo odmówiły.